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| | Сборная России по футболу совершила рекордный скачок вверх в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу совершила рекордный скачок вверх в рейтинге ФИФА

Сегодня, 13:01

Команде под руководством Станислава Черчесова удалось подняться сразу на 21 пункт. Вместо 70-го места, как это было раньше, спортсмены теперь размещаются на 49-м.

 

Социальные сети уже принялись поздравлять сборную России по футболу с рекордным скачком вверх в рейтинге ФИФА, который уже появился на официальном сайте организации.

Возглавляет данный рейтинг сборная Франции, которая летом выиграла чемпионат мира. Второе место досталось сборной Бельгии, а замыкают тройку бразильцы. В соцсетях тут же принялись шутить, что главная заслуга в этом у лидера нападения национальной сборной Неймара, который якобы своими симуляциями довел команду до высокого места в рейтинге.

Стоит напомнить, что в ходе чемпионата мира-2018 российским футболистам действительно удалось удивить всех, добравшись до четвертьфинала чемпионата, где их смогла обойти Хорватия, выиграв итоговую серию пенальти. В 1/8 финала россияне переиграли Испанию в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. В группе команда праздновала уверенные победы над Саудовской Аравией и сборной Египта.


Николай Офицеров
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