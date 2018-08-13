Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

В Канзасе в новостном выпуске появился сверкающий НЛО «Ну хоть трусы по размеру»: Поклонники раскритиковали Волочкову за старое фото «В музей в бюстгальтере?»: Полуголую Ольгу Серябкину попросили одеваться в общественных местах Руби Роуз удалила аккаунт после бурных споров о Бэтвумен Журналистка Ксения Собчак опозорилась из-за ошибок в правописании Голые и в масле: Папарацци сфотографировали Рики Мартина с мужем на яхте «Люби меня»: Киркоров и Бузова устроили развратные танцы под «Ибицу» Россия в 2077: Художники показали свои арты В Африке бегемоты убили 2 человека за неделю Делай, как Бузова! Рустам Солнцев учит Ани Лорак, как пиариться на измене мужа Математика помогла определить автора известного хита The Beatles Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей
| | Африканский футболист ударил пяткой в лицо и наступил на ногу противнику в матче

Африканский футболист ударил пяткой в лицо и наступил на ногу противнику в матче

Сегодня, 10:42

Инцидент на поле произошел на Кубке африканских наций для спортсменов до 17 лет.

 

Игрок юношеской сборной Бурунди жестко сфолил на сопернике из национальной команды Танзании. Абрахам Моррис попытался обыграть оппонента из Бурунди, но тот ударил его пяткой по лицу. Не остановившись на этом, футболист наступил шипами на ногу Морриса, который к тому времени уже лежал на газоне. Арбитр по непонятным причинам даже не предупредил игрока, но по футбольным правилам должен был предъявить ему красную карточку. Сборная Танзания в том поединка обыграла соперника с результатом 2-1.

Ранее в США баскетболист вызвал полицию после жесткого фола во время любительской игры в зале. Игроку не понравился заслон против него. В зале все думали, что звонок в полицию – это шутка, сотрудник правоохранительных органов тоже оказался недоволен вызовов из-за мелочного поступка.


Никита Готский
Новости по теме
В чемпионате Боливии футболист напал на своего тренера из-за замены
В чемпионате Боливии футболист напал на своего тренера из-за замены

В Боливии в футбольном матче игрок подрался с тренером, когда тот отправил его на замену. Об этом сообщают спортивные СМИ. 

Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду
Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду

Футболист из команды «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес высморкался, а вместо носового платка использовал футболку форварда команды «Реал. Мадрид» Криштиану Роналду.…

«Мне завтра в школу»: Российский футболист выбрал образование вместо сборной
«Мне завтра в школу»: Российский футболист выбрал образование вместо сборной

Защитник санкт-петербургского «Зенита» 17-летний Илья Скроботов накануне отличился в матче с московским «Динамо», забив в ворота соперника победный гол. На…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости