Африканский футболист ударил пяткой в лицо и наступил на ногу противнику в матче

Инцидент на поле произошел на Кубке африканских наций для спортсменов до 17 лет.

Игрок юношеской сборной Бурунди жестко сфолил на сопернике из национальной команды Танзании. Абрахам Моррис попытался обыграть оппонента из Бурунди, но тот ударил его пяткой по лицу. Не остановившись на этом, футболист наступил шипами на ногу Морриса, который к тому времени уже лежал на газоне. Арбитр по непонятным причинам даже не предупредил игрока, но по футбольным правилам должен был предъявить ему красную карточку. Сборная Танзания в том поединка обыграла соперника с результатом 2-1.

Ранее в США баскетболист вызвал полицию после жесткого фола во время любительской игры в зале. Игроку не понравился заслон против него. В зале все думали, что звонок в полицию – это шутка, сотрудник правоохранительных органов тоже оказался недоволен вызовов из-за мелочного поступка.

Никита Готский