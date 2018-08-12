Фанаты Ростова создали для ЦСКА матерный баннер

За выходки болельщиков ФК «Ростов» получит солидный штраф.

Фанаты донского футбольного клуба развесили нецензурный баннер для ЦСКА. Инцидент зафиксирован в ходе игры «Ростов» - «Крылья Советов».

На полотне ростовские болельщики матерными выражениями послали куда подальше игроков московского далеко фанатов ЦСКА. Поклонники донского клуба, не успев даже раскрыть баннер на перилах, были замечены сотрудниками стадиона. Стюарды попросили убрать полотно, дабы не нарушать дисциплину.

Стоит отметить, что такой отважный шаг может обойтись «желто-синим» в кругленькую сумму.

Напомним, что недавно фанаты ЦСКА развесили гигантский баннер в знак поддержки погорельцев с Ростова. На полотне было написано: «Ростов, держитесь!».