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| | Роналду госпитализирован с острой пневмонией

Роналду госпитализирован с острой пневмонией

Сегодня, 19:26

Бывший нападающий сборной Бразилии находится в больнице, и врачи на данный момент делают все необходимое для того, чтобы футболист как можно скорее пошел на поправку.

 

Согласно информации, предоставленной прессой, 41-летний бразилец был доставлен в больницу, что на острове Ибица, где проводил в своем доме отпуск. Госпитализировали его с подозрением на острую пневмонию в минувшую пятницу.

Когда же его доставили в местный госпиталь, там диагноз подтвердили. Врачи медицинского учреждения подтвердили, что у бывшего футболиста развилась пневмония. На данный момент Роналдо уже перевели в частную больницу, где проводится курс его лечения.

Следует отметить, что чемпион мира борется с лишним весом ровно с того момента, как решил завершить карьеру в 2011 году. Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе бразильской национальной сборной. Именно тогдашний состав называли «золотым». Помимо этого, вместе с командой он также взял Кубок конфедераций. Он выступал за такие клубы, как ПСВ, «Интер», «Реал Мадрид», «Милан», и другие.


Николай Офицеров
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