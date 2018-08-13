Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Забившему «безумный» гол африканцу присудят премию

Забившему «безумный» гол африканцу присудят премию

Сегодня, 05:40

Забитый мяч получил огромное число положительных отзывов в Интернете. Его автор получит премию имени Ференца Пушкаша.

 

Игрок ФК «Хайлендс» чемпионата Южной Африки Лакибой Мокоена забил гол с лету в ворота «Блэк Леопардс» и вызвал восторг среди поклонников «игры миллионов». Футболист защитной линии среагировал на отскок мяча после удара своего коллеги по клубу и мощно пробил по нем внешней стороной стопы. Один из пользователей Интернета назвал гол африканского спортсмена «безумным».

В июле в чемпионате Швейцарии один из игроков забил невероятный мяч со своей половины поля. Хавбек «Лугано» Драган Михайлович выбивал «сферу» из своей штрафной, но каким-то чудом попал в сетку ворот противника. Сильно ошибся и вратарь команды, не рассчитавший отскок мяча.


Никита Готский
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