Забившему «безумный» гол африканцу присудят премию

Забитый мяч получил огромное число положительных отзывов в Интернете. Его автор получит премию имени Ференца Пушкаша.

Игрок ФК «Хайлендс» чемпионата Южной Африки Лакибой Мокоена забил гол с лету в ворота «Блэк Леопардс» и вызвал восторг среди поклонников «игры миллионов». Футболист защитной линии среагировал на отскок мяча после удара своего коллеги по клубу и мощно пробил по нем внешней стороной стопы. Один из пользователей Интернета назвал гол африканского спортсмена «безумным».

With goals like this from players with names like Luckyboy Mokoena I might have to start watching South African football regularly. pic.twitter.com/nnb1iRcnHk