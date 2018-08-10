Nike выпустили фантастическую рекламу с участием звёзд футбола

Компания Nike сняла очень зрелищный и кинематографичный рекламный видеоролик «Разбуди фантом», при участии именитых звёзд футбола.

В ролике приняли участие Неймар, Рональдиньо, Коутиньо, Пирло, и Де Брёйне. В ролике некая сущность - монстр которого невозможно победить в футболе принимает облики известных футболистов.

На протяжении ролика показывают различных жителей города, которые обсуждают слухи о монстрах. Кто-то говорит что видел, будто у него 3, 4 или даже 8 ног, и после каждого такого утверждения показывают, что так и было. Говорят, что мяч то исчезал, то появлялся, обсуждают как именно выглядело непобедимое в футболе существо. Зрителям же, в свою очередь, показывают, что все слухи правдивы. Одно остаётся неизменным – непобедимое существо конечно же бежит в новых кроссовках Nike.

Заканчивается ролик тем, что безликая сущность забывает мяч в огромный висящий в воздухе светящийся красный портал, после чего он схлопывается и пропадает вместе с неизвестным существом.

Nike нередко выпускают подобные ролики с фантастическим сюжетом. Например, в предыдущей рекламе от компании с названием «давай бегом» приняли участия известные звёзды различного спорта. Все они в кроссовках Nike Epic React бежали без остановки, чтоб запустить остановившуюся Землю.

Святослав