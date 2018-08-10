«Локомотив» купил 28-летнего Фёдора Смолова

Фёдор Смолов бросил себе новый вызов сменив клубную прописку. Игрок перешел из «Краснодара» в «Локомотив».

Смолов играл за «Краснодар» с 2015 года. 28-летний нападающий принял участие в 101 матче, где отличился 64 мячами и 18 результативными передачами. Благодаря этим показателям игрок является лучшим бомбардиром своего бывшего клуба. Цена трансфера обошлась Московскому клубу в 9 миллионов евро.

Помимо этого, игрок является нападающим сборной России по футболу, где за всю карьеру он забил всего 10 голов. 1 августа футболист попал в ДТП, где пострадала его BMW M5 First Edition, сам же футболист не получил ранений. В суде его также не наблюдалось, вместо него дело вел его адвокат. За эту аварию звезду могут футбола лишить водительского удостоверения сроком на 1 год.