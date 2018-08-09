Прохожие в Санта-Монике любовались ягодицами игрока New York Knicks Ноа

Двукратный участник матча всех звезд НБА обнажился прямо посреди улицы на потеху толпе. Однако среди обычных зевак затесались папарацци.

33-летний баскетболист признан лучшим в обороне среди всех звезд Национальной баскетбольной лиги в 2014 году. А теперь поклонники могут восхищаться не только его мастерской игрой. Прохожие в Санта-Монике – города в штате Калифорния – любовались ягодицами игрока New York Knicks Джоакима Ноа. И все из-за того, что звездному спортсмену было лень найти укромное место, чтобы переодеться в новые вещи, купленные им в одном из местных бутиков. Сеанс переодевания он начал прямо возле своего Porsche.

Некоторые смотрели на мужчину с удивлением, другие с интересом. Всем спортсмен отвечал благожелательной улыбкой. Недавно Джоаким возглавил марш Мира в Чикаго.И там он был полностью одет.

В текущем сезоне спортсмен отыграл за New York Knicks семь матчей. В среднем за первые пять-шесть минут Ноа успевал осуществить 2 подбора и дать команде 1,7 очка.

Дарья Светозарова