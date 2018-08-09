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| | Главной трансферной целью «Реала» стал Эриксен

Главной трансферной целью «Реала» стал Эриксен

Сегодня, 12:05

Датский футболист может заменить Луку Модрича.

В издании Mirror появилась информация о том, что главной трансферной целью популярного футбольного клуба «Реал» из Мадрида стал Кристиан Эриксен. Члены правления испанского клуба считают, что кандидатура датского хавбека может отлично подойти на замену хорватскому полузащитнику Луке Модричу. Данный трейд стал актуален вследствие решения Модрича присоединиться к «Интеру» из Милана. Кроме того, в «Реале» также рассматривают вариант с приобретением Тиаго Алькантары, который в данный момент играет за мюнхенскую Баварию, а также Миралема Пьянича, выступающего за «Ювентус» из Турина.

Напомним, в прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Кистриан Эриксен отметился десятью голевыми передачами, а также десятью забитыми голами по результатам 37 матчей.


Александр Вест
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