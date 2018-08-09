«Гарлем Глобтроттерс» закинули мяч в кольцо с самолёта на скорости более 110 километров в час

Видеоролик с трюком высоко оценили в Сети.

Представители американской выставочной команды по баскетболу «Гарлем Глобтроттерс» сумели забить мяч в кольцо прямо с борта самолёта. В соцсетях популярность набирает видео с безумным трюком, который ранее не совершал никто на Земле. Звезда команды Булл Буллард поднялся в воздух на жёлтом моноплане и сумел забить мяч точно в корзину, пролетая над ней со скоростью более 110 километров в час. Многие пользователи заметили, что сам по себе полёт на самолёте наводит на них страх, а трюкачи из «Гарлем Глобтроттерс» не побоялись рискнуть своими жизнями ради развлечения публики.

Стоит напомнить, игроки данного шоу-коллектива ранее уже поражали своих фанатов, забивая так называемые трик-шоты в корзину с самой высокой точки «Мэдисон Сквэ Гарден», с американских горок в Джорджии и даже с легендарной тюрьмы «Алькатрас», однако в этот раз команда превзошла сама себя в сложности трюка. Фанаты команды начали оживлённую дискуссию в соцсетях, обсуждая, какие высоты трюками покорят в следующий раз.

Александр Вест