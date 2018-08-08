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| | Звезда YouTube вызвал на бой семикратного чемпиона-рестлера по правилам MMA

Звезда YouTube вызвал на бой семикратного чемпиона-рестлера по правилам MMA

Сегодня, 22:05

Известный YouTube-блоггер Логан Пол собирается подраться со знаменитым ретслером Филом Бруксом по правилам MMA. Сведения об этом распространяет TMZ Sports.

 

Логан Пол вызвал на бой семикратного чемпиона-рестлера, поскольку чувствует уверенность в собственных силах. Блоггер всю жизнь занимается борьбой, ведет здоровый образ жизни, ему нужен сильней соперник, чтобы показать свою хорошую физическую форму. Фил Брукс более известен по прозвищу Си Эм Панк. Логан Пол собирается сокрушить рестлера. Си Эм Панк стал известным после выступлений в федерации WWE. По правилам MMA Фил Брукс начал выступать только в 2014 году. Эм Панк участвовал в двух боях UFC и оба раза проиграл.

 

Логану Полу 23 года, он является успешным блоггером. В 2017 году Forbes поставил его на пятое место по количеству заработанных денег на YouTube среди всех людей в мире. Эму Панку 26 октября этого года исполнится 40 лет. Он завершил спортивную карьеру, но может вернуться.

64-летний рестлер Халк Логан тоже собирается выйти на бой в ближайшем будущем. Возвращение этого атлета в спорт называют лучшей рекламой пенсионной реформы в России.


Домбровский Сергей
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