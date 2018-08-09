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| | Новичок «Монако» Головин повредил ногу

Новичок «Монако» Головин повредил ногу

Сегодня, 05:40

Российский футболист Александр Головин, выступающий за французский клуб «Монако», травмировался. Его видели с костылями в руках и корсетом на правой ноге.

 

На данный момент Головин передвигается с большим трудом. Новичок «Монако» повредил связки голеностопа. На восстановление после травмы понадобится месяц. Головин избежит серьезной операции на ноге. Он получил травму на тренировках. Сейчас российский футболист не может предоставить более подробную информацию о собственном здоровье, поскольку сам ничего толком не знает. Он находится под наблюдением врачей, медики будут давать ему рекомендации по мере выздоровления.

Головин официально объявил о переходе в «Монако» 27 июля текущего года. До этого футболист выступал за московский ЦСКА. В составе столичной команды он стал чемпионом России в 2015/2015 годах. Головин является победителем Чемпионата Европы 2013 года по футболу среди юношей до 17 лет. Руководство «Монако» подтвердило информацию о травме новичка.


Домбровский Сергей
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