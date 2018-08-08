Олимпиада в Пекине – 2008: Журналисты показали шокирующие кадры заброшенных объектов

Прошло уже 10 лет с великолепных Олимпийских игр 2008 года в Пекине. К сожалению, время оказалось беспощадным ко всему, возведенному ради этого спортивного события.

В то время Китай был максимально открыт и приветлив ко всему миру, для которого он устроил невероятное шоу, показывая свои достижения в области организации мероприятий, воздвижения олимпийских объектов и новой архитектуры, поддержку и усовершенствование инфраструктуры, и всего в этом духе.

Но, несмотря на все ослепительные красоты, которыми Китай радовал всех поклонников большого спорта в 2008 году, спустя десятилетие, картина приняла весьма и весьма мрачный оборот. Журналисты показали, что сегодня олимпийские объекты безнадежно заброшены. Кадры, безусловно, шокируют. В особенности, когда видишь фотографии до и после.

Николай Офицеров