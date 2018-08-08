В Пекине началась акция по выбору символа ОИ-2022

Участие в акции могут принимать не только китайские дизайнеры, а и творческие люди со всего мира. Основная цель конкурса – создать забавный талисман, который запомнится на долгие годы.

Акция по выбору символа ОИ-2022 началась в Пекине на торжественной церемонии, посвященной десятилетию открытия летних Игр в КНР. Поднебесная принимала у себя Олимпиаду в 2008 году. Руководитель МОК Томас Бах призывает специалистов создать талисман, способный стать настоящим символом спорта, особенно зимних видов. Сначала к выполнению непростой задачи приступят школьники Китая. Им предлагают проявить свои умения на уроках рисования. Если дети придумают интересный талисман, то пользоваться услугами иностранных дизайнеров не придется.

В 2008 году символом ОИ стал собирательный образ «Фува». В вольном переводе на русский язык это слово означает: «дети счастья». Образ представлял собой пять потешных кукол. Открытие конкурса произошло на площади между стадионом под названием «Птичье гнездо» и плавательным комплексом «Водный клуб». Зимние ОИ-2022 состоятся в Пекине в период с 4 по 22 февраля. Создать символ Олимпиады нужно до 31 октября. Победителей назовут во второй половине 2019 года.

Домбровский Сергей