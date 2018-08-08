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| | Звезда UFC Нейт Диаз: «Не хочу ни с кем драться»

Звезда UFC Нейт Диаз: «Не хочу ни с кем драться»

Сегодня, 16:44

Мастер смешанных единоборств рассказал о планах в своей карьере.

Звезда лиги UFC Нейт Диаз неохотно пообщался с журналистами, подкараулившими его в Лос-Анджелесе прямо на выходе из ресторана, поведал о том, будет ли он участвовать в предстоящем бойцовском чемпионате. Для фанатов данной лиги смешанных единоборств самым главным месяцев в нынешнем году станет ноябрь, так как уже этой осенью Диаз может сразиться в лёгкой весовой категории с американским бойцом Дастином Пуарье. Отвечая на вопросы журналистов, будет ли он биться с Пуарье, Диаз заявил, что лишь время покажет, каким будет его ответ. Кроме того, Нейт и вовсе шокировал своих фанатов, заявив представителям СМИ: «не хочу ни с кем драться».

Заметим, своему брату Нику Нейт Диаз заявил, что собирается вернуться в UFC возможно в следующем году. Многочисленные поклонники мастера смешанных единоборств призвали Диаза возвращаться в «большую игру» и доказать своё превосходство на ринге.


Александр Вест
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