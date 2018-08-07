В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

От Редактора

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

Актёр не сумел сдержать слёз, узнав вердикт докторов.

Сюжеты:

Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери Белая пантера: 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила пользователей Сети Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Кобзона из больницы Невеста Владимира Кличко променяла его на начинающего актера Секс молодой пары в метро был остановлен пенсионером Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса Скончался автор обложки альбома «Группа крови» Андрей Кирсанов Новое расширение браузера Mozilla Firefox будет показывать пользователям веб-сайты по интересам «Ольга его не съест?»: Бузова с хищником в объятиях взволновала фанатов
| | Фигуристка Липницкая удивила растяжкой, как у балерины Волочковой

Фигуристка Липницкая удивила растяжкой, как у балерины Волочковой

Сегодня, 15:42

Поклонники следят за успехами 20-летней спортсменки, получившей золотую медаль в 2014 году в Сочи.

Новые фото 20-летней российской спортсменки Юлии Липницкой поразили ее фанатов, ведь на них фигуристка удивила всех растяжкой, как у балерины Анастасии Волочковой. Но, в отличие от скандальной танцовщицы, Липницкая демонстрировала свою гибкость будучи при этом полностью одетой.

Внимание общественности к фигуристке усилилось после ее участия в домашних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. За время собственной недолгой карьеры Липницкая смогла добиться огромных высот, а в частности завоевала золотую медаль в 2014 году. Как и фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, Липницкая начинала тренироваться у Этери Тутберидзе, что также помогло ей достойно представить Россию на Олимпиаде.

Дальнейшие события в жизни Липницкой спровоцировали слухи о некой звездной болезни олимпийкой чемпионки. Фигуристка начала чаще получать травмы и сниматься с соревнований, а спустя время появились данные о том, что она проходила лечение от анорексии. Тем не менее, спортсменка до сих пор продолжает тренироваться и выступать и давать мастер-классы.


Новости по теме
«Волочкова обзавидуется»: Липницкая показала свой шпагат
«Волочкова обзавидуется»: Липницкая показала свой шпагат

"Горячая" 20-летняя фигуристка полностью затмила известную балерину.

В стиле Волочковой: Навка похвасталась великолепной растяжкой
В стиле Волочковой: Навка похвасталась великолепной растяжкой

 Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте спортсменки. Поклонники восхитились прекрасной физической формой чемпионки.

Тренер прокомментировал неудачу Загитовой на ЧМ
Тренер прокомментировал неудачу Загитовой на ЧМ

Хореограф и тренер российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз принес извинения болельщикам и прокомментировал неудачу спортсменки на ЧМ в Милане.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости