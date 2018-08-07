Фигуристка Липницкая удивила растяжкой, как у балерины Волочковой

Поклонники следят за успехами 20-летней спортсменки, получившей золотую медаль в 2014 году в Сочи.

Новые фото 20-летней российской спортсменки Юлии Липницкой поразили ее фанатов, ведь на них фигуристка удивила всех растяжкой, как у балерины Анастасии Волочковой. Но, в отличие от скандальной танцовщицы, Липницкая демонстрировала свою гибкость будучи при этом полностью одетой.

Внимание общественности к фигуристке усилилось после ее участия в домашних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. За время собственной недолгой карьеры Липницкая смогла добиться огромных высот, а в частности завоевала золотую медаль в 2014 году. Как и фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, Липницкая начинала тренироваться у Этери Тутберидзе, что также помогло ей достойно представить Россию на Олимпиаде.

Дальнейшие события в жизни Липницкой спровоцировали слухи о некой звездной болезни олимпийкой чемпионки. Фигуристка начала чаще получать травмы и сниматься с соревнований, а спустя время появились данные о том, что она проходила лечение от анорексии. Тем не менее, спортсменка до сих пор продолжает тренироваться и выступать и давать мастер-классы.