Мутко рассказал о конфликте «Краснодара» и «Рубина» из-за Подберёзкина

Футбольную карьеру Вячеслава Подберёзкина придётся поставить на паузу из-за разборок двух футбольных клубов.

В своём Telegram-канале бывший министр спорта и нынешний заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко рассказал о конфликте между двумя футбольными командами. «Причина, как всегда, одна – деньги», - написал политик. Перед началом Чемпионата мира по футболу полузащитник Вячеслав Подберёзкин перешёл в казанскую команду «Рубин». Изначально, спортсмен должен был играть за «Краснодар» до 2020 года, однако руководство клуба всё-таки решило отпустить игрока раньше срока. За трансфер команда потребовала 900 тысяч евро, сумму разрешили разбить на четыре транша.

Первая выплата должна была состояться до 30 июля 2018 года. Команда так и не увидела денег, поэтому обратилась в Российский футбольный союз с требованием запретить «Рубину» регистрировать новых футболистов. Дальнейшая судьба Подберёзкина остаётся неизвестной. Краснодарская команда решительно настроена получить свои деньги и лишить возможности Казань набирать новичков.

Яна Белова