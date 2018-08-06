«Спартак» поздравил Самедова с рождением третьего ребенка

Вес ребенка составил 3,2 килограмма, рост 51 сантиметр. У игрока уже есть два сына - Илья и Богдан.

Московский «Спартак», цвета которого защищает Самедов, поздравил футболиста с пополнением в семействе. Его супруга Юлия родила третьего сына, имя которого пока остается неизвестным.

Ранее клуб футболиста встречался с «Локомотивом» в рамках второго тура российского национального чемпионата. Поединок состоялся на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Самедов появился на поле за четыре минуты до завершения встречи, которая завершилась нулевой ничьей. Для «железнодорожников» это второй матч нового сезона, в котором клуб не может победить соперника.

Никита Готский