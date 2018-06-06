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| | Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу

Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу

Сегодня, 20:57

В ФИФА это объяснили «связью» Юлии с «военной тематикой». При этом даже в нейтральных текстах певицы эксперты обнаружили «военный след». Это касается и ее клипа «На передовой».

Планировалось, что рок-певица Юлия Чичерина выступит 15 июня в Ростове-на-Дону. Ей было отправлено приглашение от ФИФА, и все согласовано с ее директором несколько недель назад. Однако неделю назад Юлия получила письмо, в котором ее извещали о том, что от выступления артистки Chicherina решено отказаться. В качестве объяснения предлагалось довольствоваться формулировкой: «беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ этой артистки, связанной с военными темами». Проще говоря, по их словам, певица связана с войной. При этом в приписке к письму было сказано, что человек, который не является адресатом, обязан послание уничтожить.

Аналитики поясняют, что представители ФИФА все-же боятся огласки истинной причины того, почему Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018. Ростов расположен на расстоянии всего сто километров, поэтому там слышны отзвуки войны, да и беженцев с Востока Украины на территории региона огромное количество. Юлия Чичерина одна из немногих артисток, кто не боится говорить открыто о своей позиции по Донбассу. Артистка признается, что даже среди ее коллег по цеху процветают «метастазы украинского национализма», поэтому многие ее новые песни не звучат по радио, а клипы в интернете блокируют. Однако Юлия признается, что уже привыкла за четыре года «быть запрещенной», но письмо «миролюбивой» ФИФА ее огорчило, поскольку попахивает цензурой. В то же время Чичерина готова совсем уйти со сцены, но никогда не поступится своими принципами по Донбассу и всегда встанет на защиту своих сородичей.


Дарья Светозарова
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