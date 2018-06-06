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| | СМИ: Диего Марадона госпитализирован и готовится к операции

СМИ: Диего Марадона госпитализирован и готовится к операции

Сегодня, 18:20

Легендарный футболист испытывает серьезные проблемы с ногой уже в течение нескольких месяцев. Оперировать его будут в больнице колумбийского города Кале.

Британское издание The Sun проинформировало о госпитализации 57-летнего Диего Марадоны. По данным СМИ, легендарный футболист в течение четырех месяцев терпел боли в колене, а теперь ему предстоит перенести еще одну операцию на ноге. Марадона обратился к своему приятелю-врачу Герману Очоа, который более 15 лет назад его оперировал. Хирург уточнил, что сначала футболисту предстоит пройти общий осмотр, который выявит степень повреждения и даст возможность назначить адекватное лечение. Источник сообщил СМИ, что Марадона проведет в больнице не более восьми дней.

Напомним, что на данный момент Диего Марадона занимает пост председателя правления брестского «Динамо». Выполнять свои обязанности он должен начать после финала ЧМ-2018.


Виктория Озерова
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