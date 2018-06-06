Разработчик Battalion 1944 нарисовал гениталии на трофейном автомате игрока

Так глава Bulkhead Interactive Джо Брэммер решил наказать киберспортсмена Сэма Хогана за шуточную угрозу «расстрелять» всех создателей, если ему не выдадут его трофей за выигрыш в турнире Blitzkrieg Open.

Не так давно профессиональный киберспортсмен Сэм Хоган («Sus») выиграл турнир Blitzkrieg Open, за что ему полагался золотой скин для автомата Томпсона. Тогда же он пригрозил студии Battalion 1944 расстрелять всех разработчиков, если ему не отдадут его награду. Сегодня стало известно, что Сэм Хоган все-таки получил свой трофей, но с некоторым «улучшением» от самого главы Bulkhead Interactive Джо Брэммера, который также написал обращение к киберспортсмену. В своем послании разработчик объяснил, что нарисовал пенис на трофейном автомате игрока, чтобы наказать его за неподобающее поведение и заодно разыграть. При этом Брэммэр назвал это «дружеской шуткой».

Фото автомата с гениталиями и обращения от главы Bulkhead Interactive Сэм Хоган поделился в своем Twitter-аккаунте.

Виктория Озерова