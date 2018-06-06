Киевский художник Андрей Ермоленко показал обратную сторону страны-хозяина соревнования. На картинке волк Забивака изображен с рукой человека в пасти.

В интернете появились картинки, которые доказывают, что украинцы поиздевались над символом ЧМ-2018 волком Забивакой. Андрей Ермоленко разместил в Сети альтернативные картинки, посвященные мировому мероприятию. На одном из снимков показан символ ЧМ-2018 с человеческой рукой в зубах. На второй нарисован силуэт спортсмена, который играет на погосте. Помимо этого, автор картинок разместил в Сети изображение руки с флагом России, которая сжимает малазийский самолет, ликвидированный в 2014 году.

Отметим, что на каждой картинке нарисован кубок чемпионата, обмотанный колючей проволокой, а вместо Земли его украшает череп. Напоминаем, что ЧМ-2018 начнется 14 июня, а закончится 15 июля. Противостояние сборных стран будет проходить на аренах в 11 городах России.

Анна Котова