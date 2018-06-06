Футбольный фан из Германии приедет на ЧМ-2018 на тракторе

Заядлого болельщика уже заметили на его солидном транспортном средстве в пределах Белоруссии. Это был не обычный трактор – к нему был прицеплен целый дом на колесах.

Гражданин ФРГ уже разменял восьмой десяток, но вкус к путешествиям не утратил. Пожилой мужчина уверяет, что посетит столько матчей ЧМ-2018, сколько сможет.

В поездке болельщика сопровождает собака. Своим прибытием на колоритном тракторе он порядком удивил таможенников Польши и Белоруссии. Границу между этими двумя странами пересек на пункте «Берестовица». Очевидцы утверждают, что немец движется со скоростью 30 километров в час. Зеваки на автомобилях уже заявили, что будут помогать ему продвижением в пункты назначения и попросили о том же всех, кому встретится футбольный фан из Германии на пути.

Опознать гостя из Германии легко. Его трактор называется Bulldog (по породе его питомца «Бульдог»), а пресловутый дом на колесах стилизованный под пивную бочку с надписью «Hallo, Moskau!».

Дарья Светозарова