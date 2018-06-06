Представители ростовского казачества помогут правоохранителям осуществлять их работу в связи с огромным количеством футбольных фанатов, которые к началу мундиаля прибудут в город.

В Ростове-на-Дону казаки будут следить за порядком во время ЧМ-2018. Для того, чтобы подготовить казаков к несению общественной службы, в Азове были организованы учебно-практические сборы, в которых приняли участие около 200 дружинников. Службу во время мундиаля казаки будут нести сразу в трёх районных отделениях полиции в Ростове, обеспечивая порядок и безопасность на всех основных объектах города, которые будут задействованы в мировом первенстве.

Заметим, среди 200 дружинников общественный порядок будут поддерживать и представители конных взводов, которые также приняли участие в учебно-практических сборах, так как до начала Чемпионата мира по футболу – 2018 остаётся всего восемь дней.

Александр Вест