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| | В России к ЧМ-2018 выпустили iPhone с портретом Акинфеева

В России к ЧМ-2018 выпустили iPhone с портретом Акинфеева

Сегодня, 16:14

Всего свет увидели восемь телефонов. Разработкой дизайна занимался люксовый бренд Caviar. Данная коллекция получила название «Легенды футбола».

В России к ЧМ-2018 по футболу выпустили iPhone X с изображением легендарных спортсменов, таких как: Игорь Акинфеев, Криштиану Роналду, Лионель Месси и другие. Сам дизайн выполнен в уникальном направлении. В нем соединили два национальных колорита – России и страны, за которые спортсмен будет выступать на соревновании. Для создания одного смартфона специалисты потратили примерно неделю. Помимо портрета и имени футболиста, на модели написано прозвище команды. Особое внимание создатели уделили фоновому рисунку, который для каждого телефона разрабатывался индивидуально.

Помимо этого, компания Caviar представит первую модель в коллекции National Teams. Смартфон создан для сборной России, а дизайн выполнен в шестиугольниках, закрашенных в цвет российского флага.


Анна Котова
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