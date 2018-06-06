Оргию перед ЧМ-2018 устроили игроки сборной Мексики

Множество проституток было приглашено на грандиозную вечеринку, устроенную мексиканскими футболистами.

В издании San Cadilla El Norte была опубликована статья об оргии, которую прямо перед ЧМ-2018 устроили игроки сборной команды Мексики по футболу. Согласно опубликованной информации, после успешно проведённого товарищеского матча со сборной командой Шотландии, в котором мексиканцы одержали победу с минимальным преимуществом, забив лишь один мяч, спортсмены решили отпраздновать победу масштабной вечеринкой. В издании отметили, что около 30 проституток были приглашены на пиршество, за которое никто из футболистов сборной Мексики наказан не будет, так как они отдыхали в свободное от тренировок время.

Заметим, среди мексиканских спортсменов, которые были замечены на вечеринке, были нападающие сборной Джовани до Сантос, Хонатан, Рауль Хименес, хавбек Марко Фабиан, защитник Карлос Сальседо, а также голкипер команды Гильермо Очоа.

Александр Вест