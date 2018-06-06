Чернышев отказался дать интервью русскоязычным журналистам после матча с Турцией

Игрок не захотел поговорить с работниками СМИ по завершению товарищеской встречи с Турцией. Поединок завершился с результатом 1-1.

Вчера национальные сборные России и Турции сыграли вничью 1-1. Денис Чернышев, не принимавший участия в матче, отказался разговаривать с корреспондентами из России, но побеседовал с испаноязычными репортерами. Чернышев является воспитанником мадридского «Реала», у него паспорт гражданина Испании. На сегодня он защищает цвета «Вильярреала».

Матч российских и турецких футболистов стал последним перед стартом ЧМ-2018. За подопечных Черчесова отметился точным ударом по воротам оппонентов Александр Самедов, за турок забил Юнус Малли.

Никита Готский