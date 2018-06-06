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| | Дмитрий Губерниев сравнил сборную России по футболу с майонезом и предсказал ее провал на ЧМ-2018

Дмитрий Губерниев сравнил сборную России по футболу с майонезом и предсказал ее провал на ЧМ-2018

Сегодня, 10:14

Комментатор и журналист поделился в социальной сети о своих переживаниях на счет российской сборной по футболу. Он посетовал, что за последних 7 матчей Россия не получила ни одной победы.

 

Известный отечественный комментатор поделился, что сборная России по футболу так и не принесла побед своей стране, лишь проигрыши «в сухую» и ничьи. Также он выразил опасения, что в предстоящих матчах в рамках ЧМ-2018 российская сборная покажет результаты не лучше, чем в дружественных матчах до этого.

Поклонники деятельности Губерниева поддержали его, считая, что сборная по футболу пришла в упадок и все зависит от тренера, который ею занят. Некоторые вспомнили, как хорошо играла сборная под руководством Хиддинка. Некоторые не без смеха предложили перевести всех футболистов страны на государственные зарплаты с окладом не более 40 тысяч рублей, а в случае победы все получат денежные вознаграждения. Некоторым эта версия показалась очень даже приемлемой. Другие подписчики Дмитрия поддержали «А про майонез и сборную по футболу Вы верно сказали!».

Несмотря на опасения и предчувствие плохих результатов от сборной России на ЧМ-2018 многие согласились, что все же будут смотреть его и болеть за национальную команду, не теряя надежду на лучшее.


Алиса Гилберт
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