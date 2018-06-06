Спортивный ведущий объяснил, почему Киев пугает украинцев ЧМ-2018

Заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко сказала, что украинцам необходимо 10 раз подумать, перед тем как ехать на матчи в России, где их могут задержать, а Украина не сможет даже послать на выручку консулов.

Украинское правительство продолжает усугублять ситуацию вокруг ЧМ-2018, который стартует 14 июня в нескольких городах России. Ирина Геращенко побудила украинцев не ездить на игры, так как в РФ им грозит опасность. Спортивный ведущий Дмитрий Губерниев объяснил, почему Киев пугает украинцев ЧМ-2018. Ведущий сказал, что все происходящее является действием ребенка наподобие «отморозить уши на зло маме». Лучше всего не обращать на все это внимания. По словам Губерниева, это не проблема России, а трудности другого государства.

До этого появилась информация, что украинский канал «Интер» долгое время не может найти спортивных комментаторов, которые бы работали на матчах ЧМ-2018 в России. Корреспонденты не хотят работать, потому что считают данный канал пророссийским. Однако, ходят слух, что данная ситуация уже решена.

Анна Котова