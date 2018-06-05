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| | Футболист, лишившийся 11 тысяч долларов по пути в Калининград, удивлен работой российской полиции

Футболист, лишившийся 11 тысяч долларов по пути в Калининград, удивлен работой российской полиции

Сегодня, 18:04

После обращения спортсмена к стражам порядка, его постоянно держали в курсе расследования. Футболиста шокировало то, что кража была раскрыта в течение одного дня.

 

Британский футболист нигерийского происхождения Нванкво Кану, который лишился 11 тысяч долларов по пути в Калининград, удивлен быстрой работой российской полиции. Все началось с того, что по возвращению в гостиницу спортсмена не покидало чувство, что что-то не так. Когда он открыл чемодан, чувство усилилось, после он расстегнул вторую сумку и был шокирован – у него пропали деньги. Кану сообщил стражам порядка, в результате короткого расследования средства вернули владельцу на следующий день.

В завершении своего рассказа футболист сказал, что без каких либо сомнений вернется в Калининград на игру Хорватии с Нигерией, которая состоится 16 июня.


Анна Котова
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