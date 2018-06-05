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| | «Спартак» наказан УЕФА двумя матчами без зрителей

«Спартак» наказан УЕФА двумя матчами без зрителей

Сегодня, 18:44

Комитетом УЕФА было рассмотрено дисциплинарное дело «Атлетика» и «Спартака» по результатам ответной игры 1/16 финала Лиги Европы.

По итогам рассмотрения российскому клубу «Спартак» был вынесен штраф (размер которого составил 55 тысяч евро). В качестве наказания "Спартаку" на ближайшие два гостевых матча еврокубков запретили продажу билетов. В действительности запрет на продажу билетов был введен на три матча, однако для третьего матча наказание является условным с двухлетним испытательным сроком.

Дисциплинарные меры в отношении клуба применены УЕФА из-за беспорядков на трибунах, а именно использования пиротехники и бросания предметов на поле, во время игры против «Атлетика» на выездном матче 1/16 финала Лиги Европы-2017/18.

Размер штрафа для испанского «Атлетика» составляет 40 тысяч евро. Кроме того, команду накажут закрытием сектора на 2000 болельщиков на следующий матч. «Атлетик», являвшийся хозяином матча, получил схожие обвинения и наказан из-за организации матча на плохом уровне.


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