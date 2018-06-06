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| | Сергей Собянин объявил о полной готовности Москвы к ЧМ-2018

Сергей Собянин объявил о полной готовности Москвы к ЧМ-2018

Сегодня, 02:30

С прессой пообщался не только мэр столицы, но также и руководитель департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев.

 

Он также, как и Сергей Собянин подтвердил полную готовность Москвы к приему матчей ЧМ-2018. Чемпионат мир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах Российской Федерации.

Столица примет матчи на двух стадионах - «Лужники» и «Спартак». Там пройдет, в совокупности 12 игр. С расписанием можно детально ознакомится на соответствующих сайтах. Арена «Спартак» примет четыре матча группового этапа, а также поединок 1/8 финала.

Особое внимание, как стало известно, Москва уделила транспортировке болельщиков, а также журналистов, спортсменов и аккредитованных гостей. Фанатов, волонтеров, приглашенных лиц и представителей прессы будут перевозить в общественном транспорте, включая метро, наземный транспорт и поездами аэроэкспресса.

Информацию относительно того, каким образом добраться до стадионов и достопримечательностей города болельщики смогут обнаружить в буклетах, а также получить в кассах метрополитена и у волонтеров, которых, между прочим, в столице будет работать более 8 тысяч.

Помимо этого, мэрия также провела проверку гостиниц, в которых будут размещать болельщиков. Осуществляться она будет на соответствие сервиса необходимым параметрам качества. Помимо этого, власти взяли под контроль ценовую политику во время мундиаля.


Николай Офицеров
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