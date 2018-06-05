Делаем ставки: Глухой кот Ахиллес будет предсказывать результаты матчей ЧМ-2018

Проживает он на данный момент в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Заботящиеся о нем сотрудники утверждают, что у него уже получалось успешно предсказывать матчи, проходившие в ходе Кубка конфедераций.

Именно поэтому в администрации Эрмитажа не видят поводов сомневаться в кошачьих возможностях. На данный момент кота готовят к чемпионату мира, «обостряя» его предсказательские способности. Происходит все следующим образом. Перед животным выставляют две миски с едой, каждую из которых обозначают флагом команды. Выбрав одну из мисок Ахиллес и предсказывает результаты встречи.

В комментариях под распространяющимся постом в социальных сетях также отмечают, что уже можно «делать ставки», ведь с возложенными на него задачами предсказания матчей ЧМ-2018 кот, как все надеются, справится «на отлично».

Родился Ахиллес полностью глухим. Сообщается, что глухота позволит ему не отвлекать на различные посторонние шумы, когда он будет принимать решение.

Николай Офицеров