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| | Делаем ставки: Глухой кот Ахиллес будет предсказывать результаты матчей ЧМ-2018

Делаем ставки: Глухой кот Ахиллес будет предсказывать результаты матчей ЧМ-2018

Сегодня, 10:30

Проживает он на данный момент в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Заботящиеся о нем сотрудники утверждают, что у него уже получалось успешно предсказывать матчи, проходившие в ходе Кубка конфедераций.

 

Именно поэтому в администрации Эрмитажа не видят поводов сомневаться в кошачьих возможностях. На данный момент кота готовят к чемпионату мира, «обостряя» его предсказательские способности. Происходит все следующим образом. Перед животным выставляют две миски с едой, каждую из которых обозначают флагом команды. Выбрав одну из мисок Ахиллес и предсказывает результаты встречи.

В комментариях под распространяющимся постом в социальных сетях также отмечают, что уже можно «делать ставки», ведь с возложенными на него задачами предсказания матчей ЧМ-2018 кот, как все надеются, справится «на отлично».

Родился Ахиллес полностью глухим. Сообщается, что глухота позволит ему не отвлекать на различные посторонние шумы, когда он будет принимать решение.


Николай Офицеров
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