Стало известно имя соперницы Марии Шараповой в четвертьфинале Roland Garros

Теннисистка Гарбинье Мугуруса из Испании сыграет с Шараповой в новом этапе турнира «Большого шлема». Ранее Мугуруса два гейма выиграла у спортсменки из Украины Цуренко, после того та снялась с турнира из травмы ноги.

Стало известно, что в четвертьфинале Roland Garros с теннисисткой из России Марией Шараповой сыграет спортсменка из Испании Гарбинье Мугуруса, которая до этого играла с соперницей из Украины. У Леси Цуренко Мугуруса выиграла два первых гейма, после чего украинка отказалась от участия в турнире из-за травмы ноги. Ранее и самой Шараповой не пришлось играть за участие в четвертьфинале «Большого шлема» - ее соперница из США Серена Уильямс получила травму руки и не смогла играть. Игра между Мугурусой и Шараповой должно состоится уже 6 июня.

Кроме того, еще одна теннисистка из России будет принимать участие в четвертьфинале – Дарья Касаткина будет играть с Слоан Стивенс из США. До этого Касаткина победила на встрече со спортсменкой из Дании Каролиной Возняцки со счетом 2:0. Встреча Касаткиной и Стивенс состоится 5 июня.