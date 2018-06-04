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| | Потапов привезет Кубок Гагарина в Нижегородскую область

Потапов привезет Кубок Гагарина в Нижегородскую область

Сегодня, 18:47

Хоккеист, завоевавший трофей, проведет ряд мероприятий в регионе, дав возможность фанатам сфотографироваться с наградой.

 

По данным официального сайта ХК «Торпедо», игрок «Ак-Барса» Алексей Потапов посетит Нижегородскую область 7 июня и продемонстрирует Кубок Гагарина в ФОК «Северная звезда». Далее трофей отвезут во Дворец спорта, где Потапов начинал свою карьеру профессионального хоккеиста. Там на кубок можно будет посмотреть в 10:00 12:00.

На следующий день, 8 июня, Потапов с Кубком Гагарина отправится в турне по Нижегородской области. В процессе мероприятия он посетит ЛД «Звездный», следующим пунктом его поездки станет спорткомплекс «Лидер» в Сергаче, а после на Потапова ожидает ФОК «Волжский берег» в Кстово.


Никита Готский
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