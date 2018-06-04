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| | Украинский теннисист пожалел о своих неприятных словах в адрес русских

Украинский теннисист пожалел о своих неприятных словах в адрес русских

Сегодня, 15:21

Украинский теннисист Сергей Стаховский известен своей непоколебимой позицией относительно россиян. Он неоднократно критиковал Москву за ее «агрессивную» политику.

 

Стаховский пожалел о своих неприятных словах в адрес русских. В микроблоге Twitter украинский теннисист заявил, что сделал нелицеприятное высказывание в шутку, но она вышла за грани дозволенного. Ранее Стаховский говорил, когда он слышит русскую речь, то у него возникает желает задушить своего собеседника. Впервые неприязнь к русским Стаховский испытал в 2014 году. Сейчас политическая позиция украинского теннисиста не мешает ему в спорте. Он выходит на корт с целью обыграть противника и не задумывается о его национальности.

Российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал слова Стаховского. По его мнению, украинец просто неудачно пошутил. У сына Стаховского российский паспорт, а это о многом говорит. Украинский спортсмен впоследствии признался, что действительно пошутил, но его юмор восприняли чересчур серьезно и ему очень жаль, но сказанного не воротишь.


Домбровский Сергей
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