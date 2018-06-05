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| | Букмекеры не верят в победу Шараповой над Сереной Уильямс на «Ролан Гаррос»

Букмекеры не верят в победу Шараповой над Сереной Уильямс на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 01:30

4 июня состоится встреча на теннисном корте между давними соперницами россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс в рамках 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос». К этой игре приковано внимание многих спортивных экспертов.

 

Букмекеры не верят в победу Шараповой над Сереной Уильямс на «Ролан Гаррос». Вероятность успеха россиянки оценивается коэффициентом 2,16. Победа американки равна показателю 1,65. С букмекерами не согласна экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. По ее мнению, сейчас Шарапова находится в отличной физической форме и имеет великолепный шанс доказать свое превосходство над Уильямс. Американка играет всего третий турнир после родов. Состояние Серены Уильямс далеко от оптимального. Этим просто обязана воспользоваться Шарапова. Чакветадзе убеждена, если сейчас россиянка упустит шанс, то в последствии обыграть свою давнюю соперницу она уже не сможет.

 

Заслуженный тренер России Виктор Янчук тоже полагает, что Шараповой на данный момент вполне под силу справиться с Сереной Уильямс. Физически российская теннисистка готова к «Ролан Гаррос» лучше, чем ее противница. Проблема заключается в психологии. Шарапова не забыла свои десять проигрышей от американки. Это может сослужить дурную службу, россиянка наделает массу ошибок и опять разочарует болельщиков. По мнению Янчука, если Шарапова возьмет себя в руки, то одолеет Серену Уильямс.


Домбровский Сергей
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