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| | В FIFA пообещали «снять» крест со Спасской башни Кремля

В FIFA пообещали «снять» крест со Спасской башни Кремля

Сегодня, 13:30

Соответствующая ошибка была допущена в официальной видеозаставке к чемпионату мира по футболу 2018. Представитель организации заявил об этом сегодня, 4 июня.

 

Следует отметить, что пользователи в социальных сетях и прессе обратили внимание на то, что авторы ролика по какой-то причине решили заменить красную звезду, водруженную на Спасскую башню, на крест. «Снять» несуществующий в реальной жизни символ обещают уже в ближайшее время.

«Мы искренне рады получаемой обратной связи. В особенности, радует, что она исходит от российских болельщиков. С их помощью нам удалось определить, что в упомянутом элементе была допущена некоторая неточность. На данный момент мы уже приступили к работе над обновленной версией, которую обязательно запустить уже в ближайшее время», - утверждает официальный представитель FIFA.

Следует также отметить, что в ролике представлены достопримечательности всех 11 городов Российской Федерации, которые будут принимать грядущий чемпионат мира. Выполнены они в стилистике Карла Фаберже. Зрители смогут наблюдать данные кадры перед началом каждого матча главного футбольного первенства.


Николай Офицеров
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