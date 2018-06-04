В FIFA пообещали «снять» крест со Спасской башни Кремля

Соответствующая ошибка была допущена в официальной видеозаставке к чемпионату мира по футболу 2018. Представитель организации заявил об этом сегодня, 4 июня.

Следует отметить, что пользователи в социальных сетях и прессе обратили внимание на то, что авторы ролика по какой-то причине решили заменить красную звезду, водруженную на Спасскую башню, на крест. «Снять» несуществующий в реальной жизни символ обещают уже в ближайшее время.

«Мы искренне рады получаемой обратной связи. В особенности, радует, что она исходит от российских болельщиков. С их помощью нам удалось определить, что в упомянутом элементе была допущена некоторая неточность. На данный момент мы уже приступили к работе над обновленной версией, которую обязательно запустить уже в ближайшее время», - утверждает официальный представитель FIFA.

Следует также отметить, что в ролике представлены достопримечательности всех 11 городов Российской Федерации, которые будут принимать грядущий чемпионат мира. Выполнены они в стилистике Карла Фаберже. Зрители смогут наблюдать данные кадры перед началом каждого матча главного футбольного первенства.

Николай Офицеров