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| | Раджа Наингголан рассказал, что ждет футболиста после каминг-аута

Раджа Наингголан рассказал, что ждет футболиста после каминг-аута

Вчера, 22:40

Игрок «Ромы», занимающий позицию полузащитника, высказался о том, что ждет футболиста, если он признает свою принадлежность к сексуальному меньшинству.

 

Наингголан поделился, что после так называемого каминг-аута у футболистов нет шансов вновь продолжить свою спортивную карьеру. Обычно, спортсменам стыдно об этом говорить. Неловкости добавляет возможная обстановка в раздевалке футбольной команды, когда один из ее членов признался в том, что он гей. Помимо этого, Раджа заметил – «Футбол известен тем, что его окружают красивые женщины». Он уверен, что злые языки не дадут футболистам-геям возможности жить спокойно.

То, что после признания карьера футболиста может прекратиться, подтверждают известные личности в футболе. Например, Давеч Хитцльшпергер в 2013 году закончил свою футбольную карьеру и только после этого признал, что он гей. Джонатан де Фалко в 2011 году признался, что он принадлежит к сексуальному меньшинству, и также покинул большой футбол. Оливье Руйе игравший в трех командах, а после был хорошим тренером двух команд, ушел из футбольного бизнеса и подтвердил слухи о том, что он гей.


Алиса Гилберт
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