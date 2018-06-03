«Так бы сразу задушил»: Украинский теннисист рассказал, как относится к русским

Украинский теннисист Сергей Стаховский стал участником турнира большого шлема «Ролан Гаросс». Журналисты взяли интервью у спортсмена в Париже. Стаховский удивил экспертов, пробравшись во второй тур, где проиграл германцу Мише Звереву.

Когда спортсмену начали задавать вопросы о политике, он не скрывал своих эмоций. Украинский теннисист рассказал, как относится к русским. Когда Стаховский слышит речь представителей данного народа, то у него возникает состояние, которое он сам называет «так бы сразу задушил». Неприязнь к русским на подсознательном уровне у украинского теннисиста появилась в 2014 году. По мнению Стаховского, только наивные люди могут отделять политику от спорта. На самом деле эти сферы находятся в непосредственной близости друг к другу.

На данный момент украинский теннисист выходит на корт с единственным желанием – победить. Он не обращает внимание на национальности. Проигрывать россиянам Стахвоский считает зазорным. В последнее время он стал больше уделять внимания своей семье и меньше спорту. Это моментально отразилось на результатах.

Домбровский Сергей