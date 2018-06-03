Женская сборная России обыграла Австрию и пробилась на Евро-2018

Россиянки вырвали победу у австриек со счётом 26:25 в шестом туре отборочного ЧЕ по гандболу.

Женская сборная России по гандболу обыграла Австрию и заняла 2-е место в группе 4. Победа дала возможность российской сборной оказаться в финальном этапе Евро-2018.

Интересно, что 12 голов удалось забить Анне Вяхиревой. Сергей Шишкарев, являющийся президентом Федерации гандбола России, решил поздравить команду и её болельщиков с победой. Он отметил, что матч состоялся в счастливом для сборной РФ городе – Астрахани.

По словам Шишкарева, в 2016 здесь был выигран турнир на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а в 2017 одержали победу над Польшей, чем гарантировали себе место на участие в чемпионате мира.

Президент ФГР подчеркнул, что женской сборной было легче победить команду соперников, так как австрийская команда была слабее из-за потери ведущих игроков.

Татьяна Преображенская