Футболист Ари: В России случаев расизма становится меньше

Бразильский футболист, выступающий за московский «Локомотив», давал интервью в преддверии чемпионата мундиаля. Игрок отметил положительные и отрицательные момент, с которыми ему пришлось столкнуться в своей профессиональной деятельности.

Футболист Ари заявил, что в России случаев расизма становится меньше, это не может не радовать. Такую тенденцию можно назвать положительными изменениями. К негативным моментам относится то, что расизм в России всё-таки существует. С ним неоднократно сталкивались Ари, Халк и Роберто Карлос. На данный момент замечен спад агрессивных настроений людей, настроенных враждебно к представителям других народов, отличающихся по цвету кожи и вероисповеданию.

Ари надеется, во время чемпионата мира по футболу в этом году случаев расизма не будет. ЧМ-2018 пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля. Ари назвал болельщиков из РФ бесстрашными. Российские фанаты дерутся голыми руками без применения оружия. Это очень удивляет бразильского нападающего. Ари видел потасовки болельщиков «Спартака», «Динамо» и ЦСКА.

Домбровский Сергей