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| | Более трети английских болельщиков едут на ЧМ-2018 ради русских девушек

Более трети английских болельщиков едут на ЧМ-2018 ради русских девушек

Сегодня, 07:40

При этом большинство из них рассчитывают контактировать с россиянками «по полной». А вот по-настоящему болеть за свою сборную намерены меньше 20% фанатов из Соединенного Королевства.

 

Проведенный британским изданием Daily Mail опрпос показал, что более трети английских болельщиков едут на ЧМ-2018 совсем не ради футбола. Их, прежде всего. Привлекают русские девушки. 33% изъявили желание пообщаться с местными красавицами, а половина из них собираются вступить с ними в интимную связь. Еще более 30% уверяют, что едут в Россию «глотнуть свободы», а поболеть за национальную команду собираются всего 18% респондентов. Остальные заявили, что просто т провести время со своими друзьями в необычной обстановке.

Раньше сообщалось, что британские фанаты намерены устроить настоящие военные действия, чтобы «показать русским их место». Эти высказывания принадлежат радикально настроенным болельщикам, которые видят угрозу в самом слове «Россия».


Дарья Светозарова
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