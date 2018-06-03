Эксперты перед ЧМ-2018 указали лучших нападающих в истории, что играли под 11 номером

Совсем скоро начнётся Чемпиона мира по футболу в РФ, и взбудоражены от этого события как фанаты, так и эксперты. Специалисты назвали пятёрку лучших форвардов, у которых был 11 номер, как сообщает «Версия.Инфо».

В первую очередь, они выделили бразильского футболиста Адемира, принявшего участие в ЧМ-1950. Его сборная тогда не победила, выиграл Уругвай. Фанаты запомнили Адемира за обращение с мячом, а также то, что ему дали звание «лучший бомбардир». Второе место у аргентинца Марио Кемпеса, который попадал в мировое первенство три раза. Третьим указали бразильского нападающего Ромарио, ставшего политиком после завершения карьеры. Он прошёл в первенство два раза.

Четвёртое место занял Бриан Лаудруп, датчанин. Правда, в мировом первенстве его не было, но в других играх проявлял себя хорошо. Наконец, пятое – у немца Мирослава Клозе, который 4 года назад смог обойти Роналдо. Стоит отметить, что лучшим футболистом, если без учёта номеров, признали ранее Диего Марадону.

Ирина Летинская