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| | Эксперты перед ЧМ-2018 указали лучших нападающих в истории, что играли под 11 номером

Эксперты перед ЧМ-2018 указали лучших нападающих в истории, что играли под 11 номером

Сегодня, 18:42

Совсем скоро начнётся Чемпиона мира по футболу в РФ, и взбудоражены от этого события как фанаты, так и эксперты. Специалисты назвали пятёрку лучших форвардов, у которых был 11 номер, как сообщает «Версия.Инфо».

В первую очередь, они выделили бразильского футболиста Адемира, принявшего участие в ЧМ-1950. Его сборная тогда не победила, выиграл Уругвай. Фанаты запомнили Адемира за обращение с мячом, а также то, что ему дали звание «лучший бомбардир». Второе место у аргентинца Марио Кемпеса, который попадал в мировое первенство три раза. Третьим указали бразильского нападающего Ромарио, ставшего политиком после завершения карьеры. Он прошёл в первенство два раза.

Четвёртое место занял Бриан Лаудруп, датчанин. Правда, в мировом первенстве его не было, но в других играх проявлял себя хорошо. Наконец, пятое – у немца Мирослава Клозе, который 4 года назад смог обойти Роналдо. Стоит отметить, что лучшим футболистом, если без учёта номеров, признали ранее Диего Марадону.


Ирина Летинская
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