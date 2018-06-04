Во время матча теннисист из Украины не обсуждает с россиянами политические вопросы

Украинский спортсмен Сергей Стаховский поведал о своем отношении к российским коллегам. Он также описал свою линию поведения по отношению к ним, которая слегка изменилась в связи с событиями последних лет.

Несмотря на напряженные отношения между Москвой и Киевом, спортсменам приходится регулярно встречаться друг с другом во время различных соревнований, при этом они вынуждены вести беседы, накладываемые правилами спортивного этикета.

Пофесиональный теннисист поделился своим секретом, как «сохранить» лицо, не опустившись до оскорблений и выяснения отношений на политической почве. По словам 32-летнего Сергея Стаховского, на корте и в других местах он старается вести беседы на отвлечные темы, например о «краже кота», погоде или последних модных тенденциях.

Он считает, на корте национальность не должна иметь первостатейного значения, более того, перед тобой должен стоять противник, но не «заклятый враг», именно такое поведение в спортивной сфере можно назвать профессиональным.

Пойда Анна