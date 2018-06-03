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| | Мяч ЧМ-2018 вернут из космоса на Землю космонавты

Мяч ЧМ-2018 вернут из космоса на Землю космонавты

Сегодня, 16:24

Экипаж миссии МКС-54/55 прилетел с Международной космической станции с мячом, который «откроет» чемпионат мира по футболу. Мяч отправили в космос 24 марта.

 

Главный мяч ЧМ-2018 Telstar18 вернулся с космоса на Землю вместе с космонавтами миссии МКС-54/55. Об этом сообщили сегодня в Центре управления полетами. Отправлен в путешествие по космосу футбольный спортинвентарь еще 24 марта. Предполагается, что его используют в первом матче турнира, в котором сыграют сборные Саудовской Аравии и России.

Известно, что вместе с Антоном Шкаплеровым на Землю вернулись астронавты NASA и JAXA. Они пробыли на Международной станции 168 дней.

Ранее стало известно, что в Москву вернулся кубок ЧМ-2018, который посетил 51 страну на шести континентах. 14 июня с нетерпением ожидают фанаты футбола, так как в этот день в России стартует долгожданный ЧМ-2018. Матчи пройдут в 11 городах страны на 12 стадионах.


Мирослава Донцова
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