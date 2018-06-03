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| | Неудачный бросок: Боец MMA отправил в нокаут сам себя

Неудачный бросок: Боец MMA отправил в нокаут сам себя

Сегодня, 13:37

Американский атлет Джарред Брукс выступал против соотечественника Хосе Торреса на турнире UFC Fight Night 131, поднял соперника на плечо и намеревался сразить, но его попытка завершилась проигрышем.

 

Джарред Брукс совершил неудачный бросок и в итоге боец MMA отправил в нокаут сам себя. Об этом сообщил в микроблоге Twitter его противник Хосе Торрес. Брукс сначала положил соперника на плечо, намереваясь бросить его, но неожиданно оступился, упал, ударился головой о пол и потерял сознание. Торрес просто добил поверженного атлета, а рефери остановил поединок. Победителем стал Торрес, а Бруксу засчитали проигрыш нокаутом.

Ролик с неудачным броском выложили на YouTube, но позже видео удалили, ссылаясь на жалобу правообладателя. В микроблоге Twitter можно увидеть курьезный момент, когда боец MMA нокаутирует сам себя.


Домбровский Сергей
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