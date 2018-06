Неудачный бросок: Боец MMA отправил в нокаут сам себя

Американский атлет Джарред Брукс выступал против соотечественника Хосе Торреса на турнире UFC Fight Night 131, поднял соперника на плечо и намеревался сразить, но его попытка завершилась проигрышем.

Джарред Брукс совершил неудачный бросок и в итоге боец MMA отправил в нокаут сам себя. Об этом сообщил в микроблоге Twitter его противник Хосе Торрес. Брукс сначала положил соперника на плечо, намереваясь бросить его, но неожиданно оступился, упал, ударился головой о пол и потерял сознание. Торрес просто добил поверженного атлета, а рефери остановил поединок. Победителем стал Торрес, а Бруксу засчитали проигрыш нокаутом.

UFC's Jarred Brooks loses fight when he knocks himself out trying to slam someone. LOL

(via @UFC_CApic.twitter.com/v1TJRnILzK