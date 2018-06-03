12-я ракетка мира француженка Татьяна Головин прокомментировала свои игры с Серенной Уильямс. Спортсменка давала интервью журналистам издания L’Equipe.

По словам Головин, плачущая как маленькая девочка Серена Уильямс смотрелась очень странно. Француженка считает американку самой сильной теннисисткой в мире. Головин ненавидела встречаться с Сереной Уильямс на корте. Когда американка набирала хорошую форму соревноваться с ней не представлялось возможной. Серена Уильямс отправляла мяч по разным углам, и он летел с такой скоростью, что Татьяне Головин оставалось лишь подсчитывать очки своей соперницы. Она терпеть не могла такой игры.

Однажды Головин зашла в раздевалку после матча, в котором Серена Уильямс проиграла. Американка горько плакала и была похожа не на великую чемпионку, а на маленькую обиженную девочку. Головин очень удивила такая картина и она запомнила ее на всю жизнь. Уильямс называла себя никчемной теннисисткой и обещала завершить спортивную карьеру в ближайшем времени.

Домбровский Сергей