"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Кружевное белье и кожаное пальто: Кайли Дженнер возмутила вульгарным нарядом В Заинске должник по штрафам ГИБДД лишился автомобиля Неудачный бросок: Боец MMA отправил в нокаут сам себя Мэр Москвы заявил о модернизации всех городских больниц «Прямо неловко за Настю»: Анастасию Волочкову с грязной головой высмеяли за шпагат «Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы Фанатов удивила непропорциональная фигура Анастасии Квитко Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию Гарик Харламов показал живучую игрушку из 90-х В США американка посадила самолет посреди улицы Эксперты рассказали, что делать, если не работает Google Play SkyWatch Earth засняла фиолетовые вспышки НЛО в небе над Шпицем
| | Головин: Плачущая как маленькая девочка Серена Уильямс смотрелась очень странно

Головин: Плачущая как маленькая девочка Серена Уильямс смотрелась очень странно

Сегодня, 12:40

12-я ракетка мира француженка Татьяна Головин прокомментировала свои игры с Серенной Уильямс. Спортсменка давала интервью журналистам издания L’Equipe.

 

По словам Головин, плачущая как маленькая девочка Серена Уильямс смотрелась очень странно. Француженка считает американку самой сильной теннисисткой в мире. Головин ненавидела встречаться с Сереной Уильямс на корте. Когда американка набирала хорошую форму соревноваться с ней не представлялось возможной. Серена Уильямс отправляла мяч по разным углам, и он летел с такой скоростью, что Татьяне Головин оставалось лишь подсчитывать очки своей соперницы. Она терпеть не могла такой игры.

Однажды Головин зашла в раздевалку после матча, в котором Серена Уильямс проиграла. Американка горько плакала и была похожа не на великую чемпионку, а на маленькую обиженную девочку. Головин очень удивила такая картина и она запомнила ее на всю жизнь. Уильямс называла себя никчемной теннисисткой и обещала завершить спортивную карьеру в ближайшем времени.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Мария Шарапова рассказала, за что ее ненавидит Серена Уильямс
Мария Шарапова рассказала, за что ее ненавидит Серена Уильямс

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова пояснила, почему Серена Уильямс ее ненавидит. По мнению девушки, они должны были быть друзьями с американкой

Американка Серена Уильямс в 7 раз завоевала титул чемпионки Уимблдона
Американка Серена Уильямс в 7 раз завоевала титул чемпионки Уимблдона

В субботу в Англии прошел финал турнира «Большого Шлема» среди женщин. Триумфатором Уимблдона в седьмой раз в своей карьере стала американка Серена Уильямс.

Серена Уильямс проиграла Халеп в итоговом турнире
Серена Уильямс проиграла Халеп в итоговом турнире

На итоговом турнире года WTA, Серена Уильямс проиграла румынке Симоне Халеп по двум партиям в матче второго тура.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости