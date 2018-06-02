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| | На тренера Ирину Винер-Усманову рухнули декорации во время ЧЕ по гимнастике

На тренера Ирину Винер-Усманову рухнули декорации во время ЧЕ по гимнастике

Вчера, 21:49

Инцидент случился после того, как выступила её подопечная – отечественная гимнастка Сергеева.

 

В Испании состоялся чемпионат Европы по художественной гимнастике. В самый неподходящий момент во время ЧЕ на известного главного тренера сборной ВФХГ Винер-Усманову обрушилась половина декораций. Об этом говорится в Life Shot.

Декорации едва не придавили госпожу Ирину после номера одной из её подопечных – Анастасии Сергеевой, которая является выдающейся российской гимнасткой. Подробности инцидента пока не сообщаются.


Татьяна Преображенская
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