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| | Красноярский «Енисей» пригласил к себе Роналду

Красноярский «Енисей» пригласил к себе Роналду

Вчера, 20:54

Российский футбольный клуб решил предложить форварду «Реала», планирующему покинуть мадридскую команду, продолжить карьеру в Красноярском крае.

 

Красноярская футбольная команда под названием «Енисей» в социальной сети Twitter предложила знаменитому нападающему мадридского клуба Криштиану Роналду «сделать «Енисей» великим».

Сотрудники пресс-службы «Енисея» порекомендовали футболисту срочно принять столь важное решение. Сообщение сопроводила шутливая картинка, изображающая все перспективы Роналду в Красноярске по сравнению с Манчестером и Мадридом.

 Ранее информировалось, что именитый форвард получив блестящую победу в Лиге чемпионов намерен уйти из родного «Реала».


Татьяна Преображенская
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