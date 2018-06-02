Красноярский «Енисей» пригласил к себе Роналду

Российский футбольный клуб решил предложить форварду «Реала», планирующему покинуть мадридскую команду, продолжить карьеру в Красноярском крае.

Красноярская футбольная команда под названием «Енисей» в социальной сети Twitter предложила знаменитому нападающему мадридского клуба Криштиану Роналду «сделать «Енисей» великим».

Сотрудники пресс-службы «Енисея» порекомендовали футболисту срочно принять столь важное решение. Сообщение сопроводила шутливая картинка, изображающая все перспективы Роналду в Красноярске по сравнению с Манчестером и Мадридом.

Ранее информировалось, что именитый форвард получив блестящую победу в Лиге чемпионов намерен уйти из родного «Реала».

Татьяна Преображенская